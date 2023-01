Milli Eğitim Bakanı Özer, Bursa'da toplu açılış töreninde konuştu:

BURSA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her bütçede eğitime en yüksek payı ayırmasıyla, başörtüsü, katsayı gibi eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamaları kaldırmasıyla bugün beşeri sermayemizin eğitim yoluyla en verimli kullanıldığı, işlendiği bir dönem yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da gerçekleştireceği toplu açılışlar öncesinde Gökdere Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden Bakan Özer, alanı dolduran Bursalılara teşekkür etti.

Özer, son 20 yılda Türkiye'de devasa yatırımlar yaptıklarını belirterek ülke genelindeki derslik sayısını 300 binden 857 bine çıkardıklarını söyledi.

2000'li yıllarda 500 bin olan öğretmen sayısının bugün 1 milyon 200 bine ulaştığını dile getiren Özer, "Eğitimin tüm kademelerinde bu ülkenin evlatlarının eğitime erişimini kolaylaştırmak için sadece bu fiziksel yatırımlar yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla eğitimde çok sayıda sosyal politika başarılı bir şekilde uygulandı. Şartlı eğitim yardımları 20 yıldan beri uygulanıyor. Burslar, ücretsiz taşımalı eğitim, ücretsiz yemekler, ücretsiz ders kitapları... Şu ana kadar 3,5 milyar ders kitabı sizlerin evlatlarına ücretsiz bir şekilde ulaştırıldı." ifadesini kullandı.

Bakan Özer, eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamaların kaldırıldığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu ülkede yıllarca başörtüsü yasakları uygulandı. En temel anayasal hak olan eğitime, başörtülü kızlarımızın, kadınlarımızın erişimini yasakladılar. Üniversitelerde ikna odaları kuruldu. İmkanı olan kadınlarımız, kızlarımız ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar. Bugün bazı aklıevveller beyin göçünden bahsediyorlar. Sanki Türkiye yaşanılamaz bir yer olmuş da gençler yurt dışına gidiyor. Böyle bir şey yok ama burada ilginç bir nokta var. Bugün beyin göçüyle ilgili konuşanlar, dün o kadınlarımız eğitim hakkı elinden alındığı için yurt dışına gittikleri zaman beyin göçünden hiç bahsetmediler. Bu ülkede katsayı uygulaması uygulandı. İmam hatip liselilerin eğitim erişimini engellemek için mesleki eğitimi tarumar etmek için bu ülkenin ekonomik kalkınmasına sekte vurmak için katsayı uygulaması uygulandı. İşte katsayı uygulaması da son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ortadan kaldırıldı."

- "Türkiye Yüzyılı kutlu yürüyüşüne hep birlikte yürümeye hazır mıyız?"

Son 20 yılın, Cumhuriyet tarihinde eğitimde fırsat eşitliğinin en fazla dikkate alındığı bir dönem olduğunu vurgulayan Özer, bu süreçte mazlumların eğitime her kademede erişebildiğini anlattı. Özer, ülkeler için beşeri sermayenin önemli olduğuna değinerek şunları kaydetti:

"Her ülkenin beşeri sermayesi en önemli kaynağıyken, neden 2000'li yıllara kadar biz bu okullaşma oranını yüzde 95'in üzerine çıkarmak için bekledik? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sıklıkla söylediği gibi kültürel iktidarın yolu eğitimden geçer. O eğitime erişemeyenlerin kültürel iktidara ortak olmaması için kültürel iktidarın vesayet odakları sizlerin çocuğunu eğitime eriştirmedi. Allah'a şükür Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her bütçede eğitime en yüksek payı ayırmasıyla, başörtüsü, katsayı gibi eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamaları kaldırmasıyla bugün beşeri sermayemizin eğitim yoluyla en verimli kullanıldığı, işlendiği bir dönem yaşıyoruz. Son 20 yılda bu eğitim yatırımları yapılmamış olsaydı Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, 'Türkiye Yüzyılı' olmazdı. İşte son 20 yıl, eğitimden sağlığa, çevreye, altyapıya, ulaştırmaya, gençliğe, kültüre, sayılamayacak kadar insan hayatına dokunan her alanda 70 yıllık gecikmelerin telafi edildiği bir dönemdir. Yine bu kutlu yürüyüşü devam ettirmek için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde onun çerçevesini çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı kutlu yürüyüşüne hep birlikte yürümeye hazır mıyız?"

Milli Eğitim Bakanı Özer, Türkiye'nin sadece kendi devletinin topraklarında değil, tüm dünyada adaletli kalkınmanın bir modeli olarak merhametin, paylaşımın, demokrasinin, kardeşliğin, örneklik gösterildiği çok güçlü bir ülke olma yolunda emin adımlara ilerleyeceğini belirtti.

Birlik ve beraberlik içinde olunduğu müddetçe hiçbir sorunun çözülememe ihtimalinin olmadığını ifade eden Özer. "İstedikleri kadar dahili aktörleri kullanarak saldırsınlar. Sayın Cumhurbaşkanı'mız dün Esenyurt'ta Türkiye'nin en büyük eğitim kampüsünün yatırım töreninde bir şey dedi, 'Son sözü benim milletim söyler.' dedi. İşte Bursalılar son sözü, inşallah Cumhurbaşkanı'mızla birlikte Türkiye Yüzyılı için söyleyeceksiniz. Bu yürüyüşünüz hayırlı uğurlu olsun. Yatırımlarımız Bursa'ya hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Özer, Bursa'da geçen yıl 2 milyar 754 milyon liralık eğitim yatırımı yaptıklarını, 2023'te 5 milyar 49 bin liralık yatırımı hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

