İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

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BURSA (AA) - Bursa'da kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'un teknik direktörü Bahaddin Güneş'in genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Medicana Bursa Hastanesi Başhekimi Dr. Neşe Tunalı, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kardeşi de olan Bahaddin Güneş'in dün kalp rahatsızlığı nedeniyle Acil Servise getirildiğini belirtti.

Hastaneye ulaştırıldığında Güneş'in bilincinin açık olduğunu aktaran Tunalı, şu bilgileri verdi:

"Kalp krizi ile hastanemize başvuran hastamıza Kardiyoloji Uzmanımız Doç. Dr. Selim Topçu tarafından koroner anjiyografi yapıldı. Bir damarın tıkalı olduğu görüldü. Balon stent tedavisi ile tıkalı damar açıldı. Hastanın genel durumu stabil, yoğun bakımda takip ediliyor. Genel durumu gayet iyi."

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