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Orhaneli’den deprem bölgesine destek

AA

Orhaneli’den deprem bölgesine destek

BURSA (AA) - Orhaneli Kaymakamlığı ve Orhaneli Belediyesi tarafından depremzedeler için başlatılan kampanyaya ilgi yoğun oldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla ihtiyaç listesi doğrultusunda başlattıkları yardım kampanyasının büyük ilgi gördüğünü belirten Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt şunları kaydetti:

"Deprem bölgelerimiz için dayanışma vaktidir, şimdi birlik olma vaktidir. Bu nedenle ilçemizde başlatmış olduğumuz yardım kampanyasına halkımızın desteği yadsınamaz. Kaymakamlığımızın ve belediyemizin belirtmiş olduğu toplama alanlarında teslim alınan malzemeler ayrıştırılarak en kısa süre içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıkacaktır."

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