Bursa'da tartıştığı kişiye boruyla vurarak ölümüne neden olan sanık yargılanıyor

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BURSA (AA) - Bursa'da tartıştığı kişiye metal boruyla vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "kasten öldürme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Hakan Ç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık hakkında düzenlenen raporla ceza sorumluluğunun tam olduğunun bildirildiğini ifade etti.

Hakan Ç. ise sağlık sorunları bulunduğunu ileri sürerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, maktul Basri Köroğlu'nun ölümüyle sanığın eylemi arasında illiyet bağı yönünden rapor alınması için duruşmayı erteledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küklüpınar Mahallesi'nde 9 Eylül 2022'de, kadın çığlığı duyduğunu belirten Hakan Ç, sokakta oturan Basri Köroğlu'na sesleri sormuş, ikili arasında çıkan tartışmada Hakan Ç'nin elindeki metal sopayla vurması üzerine rahatsızlanan KOAH hastası Köroğlu hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Köroğlu 2 gün sonra hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Hakan Ç. tutuklanmıştı.

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