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Gayrimenkul zengininin teknesinde öldürülüp denize atılmasıyla ilgili 6 sanık yargılanıyor

AA

Gayrimenkul zengininin teknesinde öldürülüp denize atılmasıyla ilgili 6 sanık yargılanıyor

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinden tekneyle açılan menkul ve gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer'in Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde cesedinin bulunmasının ardından cinayet şüphesiyle haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Emre Çağlar D. ve Güler Ö, tutuksuz sanıklar Göksel Ş, Erdem A, Ali E. ve Ercan A. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, 2021'de yaşanan olayın ardından sanıklar tarafından Gemlik'e getirilen maktul Yılmaz Sezer'e ait teknelere ücreti karşılığında yakıt yüklemesi yapan benzin istasyonunun müdürü tanık olarak dinlenildi.

Söz verilen sanık Emre Çağlar D, pişman olduğunu ifade etti.

Güler Ö. ise Sezer'in işlerine kendisini karıştırmadığını belirterek, olan bitenden haberi olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Sezer'in oğlunun avukatının dosyadaki HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi incelemesi yapılması yönündeki talebinin kabulü ve 2 sanığın tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki sahilde 19 Eylül 2021'de erkek cesedi bulunmasının ardından çalışma başlatılmış, el ve kolları bağlı, vücudunda yara izleri olan ve yaklaşık 10 gün denizde kaldığı değerlendirilen kişinin Yılmaz Sezer (78) olduğu belirlenmişti.

Gemlik'ten denize açılan Sezer'in yatı ve teknesi bulunduğu bilgisi üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, cesetle aynı yerde, üzerinde kopmuş vinç mekanizması bulunan ahşap sandığı da incelemeye almıştı. Sandık üzerindeki seri numarasından üretildiği yer ve satıldığı kişilerin bilgisine ulaşan polis, teknik ve fiziki takip sonucu yat ve teknenin İstanbul Tuzla'da bir marinada demirli olduğunu tespit etmişti.

Marinadaki yatta yapılan aramada, çöp poşetlerinde ölen kişiye ait olduğu belirlenen kanlı kıyafetler ile halı, kelepçe ve bazı materyaller ele geçirilmiş, Sakarya, Bursa ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Emre Çağlar D. ve Güler Ö. ile diğer 4 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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