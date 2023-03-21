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Bursa'da restore edilen atıl durumdaki lojmanlar, depremzedeleri ağırlayacak

AA

Bursa'da restore edilen atıl durumdaki lojmanlar, depremzedeleri ağırlayacak

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, hayırseverlerce restore edilip, eşyaları döşenen atıl durumda bulunan prefabrik lojmanlar, depremzedelerin barındırılması için kullanılacak.

İlçenin girişinde bulunan ve eskiden Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) ait 2015'ten beri kullanılmayan lojmanlar, restore edildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından, afetzedelerin yerleşmesi için eşyaları da döşenen 150 konuttan 90'ı hazır hale getirildi.

Konutlardan 22'sinde deprem bölgelerinden gelen ailelerin yerleştiği evlerin, hafta sonuna kadar tamamının hazırlanması hedefleniyor.

Orhaneli Kaymakamlığı ve Belediyesi, Bakyapı firması, EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen konutlar, depremzede vatandaşların kullanımı için bekliyor.

- Malatya'dan gelen afetzede aile yerleşti

Depremlerde Malatya'daki evi hasar gören Osman Kuşar, AA muhabirine, yakınlarıyla 6 kişi için kendilerine daire verildiğini söyledi.

Dairede ihtiyaç duydukları eşyaların bulunduğunu aktaran Kuşar, "Malatya, Battalgazi merkezine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde oturuyordum. Allah devletten razı olsun. Getirdi bizi buraya yerleştirdi, işi gücü rast gelsin. Sıkıntımız evdi, Allah'tan devlet yardım etti, Orhaneli Belediyesi, Kaymakamlığı, vakıfları, çok şükür geldiler. Bize her türlü konuda yardımcı oldular." diye konuştu.

Daha önce Çöreler köyünde bir hayırsever tarafından kendilerine verilen evde kaldıklarını, daha sonra lojmanlara taşındıklarını aktaran Kuşar, şunları söyledi:

"Yani ev verdiler, bütün her şeyi dayalı döşeli. Gıda yardımı yapıyorlar, ne bileyim eksiğimiz olursa gelip soruyorlar, ziyarete geliyorlar. Yani ev şükür, benim Malatya'daki evden biraz daha sıcak, iyi. Çünkü orada soğukta donduk. Böyle bir imkanı verdiler ya bize. Devletimize dua ediyoruz biz her gün. Burada şu an altı kişiyiz. Ben, eşim, onun halasının oğlu ve gelini, iki de kızı var. Altı kişiyiz bir daireye koydular. İki kız çocuğu var, biri okuyor 11'inci sınıfta. Biri eczacılığa hazırlanıyor."

- İnşaat firması restore etti

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise restore edilen binaların bulunduğu alanla ilgili bilgi vererek, şöyle konuştu:

"İçinde camisi ve sosyal alanları olan güzel bir bölgemiz. Hemen Orhaneli ilçesinin yakınında, depreme dayanıklı prefabrik evler, 2015 yılından beri kullanılmamaktaydı. Yaşamış olduğumuz deprem sebebiyle Ovaakça Termik Santrali Müdürü Mehmet Uluba ile bir araya geldik. Burasının kullanılmasına karar verdiğimizde ise Bakyapı firmasına teklif götürdük. Onlar da sağ olsunlar hiç ücretsiz bize tadilatlarını yapacaklarını vadettiler."

Aykurt, 120 kişilik ekibin fedakarca çalışarak evleri hazır hale getirdiğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Şükürler olsun ki, bugün depremzede ailelerimiz ikamet etmeye başladı. 150 konutumuzun 90'ı hazır vaziyette. Geri kalan konutları da 1 hafta içinde bitireceğiz. Evleri düzenlerken, evlerin halısından koltuğuna, ısınmasından çatal kaşığına kadar hepsini düşündük. Çamaşır makinesinden yatak odasına kadar bir evin içerisinde ne olması gerekiyorsa hepsini tamamladık. EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz'e, Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Nereye gidersek boş dönmedik. Bu milletin ferdi olmaktan gurur duydum. Gerçekten ilk gün aileleri yerleştirirken çok duygusal anlar yaşadım. Rabbim böyle acılar bir daha yaşatmasın. İnşallah bu acıdan önemli dersler çıkarmışızdır."

- 150 konutun tamamı hafta sonunda teslim edilmiş olacak

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Bakyapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör de 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin çok büyük afet olduğunu savunarak, "Kahramanmaraş merkezli, ülke olarak çok büyük bir kenetlenmeye, insanlıkla ilgili yapmamız gerekenlerin bilincini üzerimizde test eden bir afet yaşandı. Bununla ilgili olarak biz de Bursa'da ne yapabiliriz diye hem ailemiz adına hem şirketimiz adına ne yapacağımıza dair arayışlardaydık." dedi.

İlk 24 saat içinde bölgeye jeneratör ve arama kurtarma gereçleri yolladıklarını anlatan Bakgör, şunları kaydetti:

"Bize EÜAŞ'ın yetkilileri özellikle Mehmet Uluba bey ulaştı. Burasıyla ilgili olarak destek verebileceğimiz neler olabilir diye sordu. Biz de canhıraş bir şekilde dedik ki 'Bunun tamamını biz üstlenebiliriz.' Böyle bir projede olmak bizim için çok büyük bir yardım fırsatı. Hemen hızlı bir şekilde mevcut olan sahadaki tüm ekip tecrübemiz ve ekipmanla harekete geçtik. Sahada personelimiz çok verimli ve fedakarca davrandı. Gece gündüz 24 saat teyakkuz halinde çalıştı, geldiğimiz bu noktada da geçtiğimiz hafta ilk konutların teslimatlarını yaptık. Biz kapısından parkesine, boyasından vitrifiyesine ne varsa tamamını yenileyerek, tesisatları, her şeyini yenileyerek 150 kalıcı konutu toparladık ve bu hafta sonu itibarıyla tamamını teslim etmiş olacağız."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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