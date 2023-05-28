Bursalı genç çift oylarını gelinlik ve damatlıkla kullandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dünyaevine girecek genç çift, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için gelinlik ve damatlığıyla sandığa gitti.

İrem ve Mehmet Nogay çifti, akşam saatlerinde yapılacak düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Arapzade Mahallesi'ndeki Tuna İlkokulu'na geldi.

Çift, kayıtlı oldukları sandıkta oylarını kullandı.

İrem Nogay, gazetecilere, seçimin düğün günlerine denk gelmesinin kendileri için ayrı bir anı olduğunu söyledi.

Mehmet Nogay da seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

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