GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hayırlar ve Ekinli mahalleleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AA muhabirine, yangının kontrol altına alındığını, bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.