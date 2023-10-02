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        Bursa'da 1843 hafızın katılımıyla icazet merasimi düzenlenecek

        Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, son 4 yılda yetişen 1843 hafızın katılımıyla icazet merasimi düzenleyeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 13:04 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:14
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        Bursa'da 1843 hafızın katılımıyla icazet merasimi düzenlenecek
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        Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, son 4 yılda yetişen 1843 hafızın katılımıyla icazet merasimi düzenleyeceklerini bildirdi.

        Müftü Karabayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'daki Kur'an kurslarında, Milli Eğitime bağlı okullarda, proje okullarında ve sivil gayretlerle son 4 yılda yetişmiş olan hafızlar için, yarın Tofaş Spor Salonunda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla icazet merasim gerçekleştirileceğini belirtti.

        Merasimin 11.00'de başlayacağını hatırlatan Karabayır, "Bu kardeşlerimiz büyük gayret ederek büyük emek sarf ederek Kur'an-ı Kerim'imizi baştan sona kadar ezberlediler, hafızlık imtihanına girdiler ve belgelerini aldılar. Öğrencilerimizin ve hafızlarımızın sayısı 1843." dedi.

        Hafızların başkanlık tarafından gönderilen uzman bir heyet tarafından imtihan edildiğini vurgulayan Karabayır, "Hafızlığını bitiren öğrencilerimiz tek tek imtihana alınıyorlar ve Kur'an'ın Fatiha'dan başlayıp, son suresi olan Nas Suresi'ne varıncaya kadar kontrol ediliyorlar. Hafızlarımıza sorular soruluyor. Okumaları isteniyor ve başarılı olanlara da bu belgeler takdim ediliyor." diye konuştu.

        Bursa'nın, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna beşiklik ettiğine değinen Karabayır, şunları kaydetti:

        "Özellikle evliya burcu olarak yad edilmesi ve bağrından birçok alim ve velinin yetişmiş olması Bursa'yı ayrıca önemli kılar. Bizim açımızdan İmam Cezeri gibi kıraat ilmine destek vermiş tarihi bir kişiliğin de Bursa'da olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Bursa birçok konuda olduğu gibi hafızlık programında da hafızlık gibi manevi bir işte de tarih boyunca çok ciddi rol oynamıştır. Bu vesileyle bizim son 4 yılda Bursa'nın 13 ilçesinde 19 gündüz, 34 yatılı olmak üzere 53 kursumuzda ve aynı zamanda Milli Eğitim'e bağlı okullarımızda, proje okullarımızda tarihi bir gelenek olarak da büyük bir iştiyak ile bu mekanlarımızda eğitim verilmiş ve 4 yılın semeresi olarak da 1843 hafızımız yetişmiştir."

        Hafızlığın bütün dünyaya yayılmasını temenni ettiğini belirten Karabayır, "Cenab-ı Hak Bursa'mızı bütün Türkiye'mizi her türlü tehlikeden, beladan, musibetlerden korusun. Ben öğrencilerimize, onları yetiştiren hocalarına, annelerine, babalarına ve özellikle bu işe maddi manevi destek veren büyüklerimize, Bursalı dostlarımıza canı gönülden kurumum, arkadaşlarım ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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