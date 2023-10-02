49. İnegöl Uluslararası Mobilya Fuarı başladı TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Biz iktidara geldiğimizde 200 milyon dolarlarda olan mobilya ihracatı şu anda 5 milyar dolarları yakalamış durumda. 16 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Bunun gibi önemli sektörleri desteklemeye devam edeceğiz ve inşallah Türkiye'yi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat formülüyle sağlıklı bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Biz iktidara geldiğimizde 200 milyon dolarlarda olan mobilya ihracatı şu anda 5 milyar dolarları yakalamış durumda. 16 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Bunun gibi önemli sektörleri desteklemeye devam edeceğiz ve inşallah Türkiye'yi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat formülüyle sağlıklı bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

Varank, 49'uncusu düzenlenen İnegöl Uluslararası Mobilya Fuarı'nın açılış töreninde konuştu.

Türkiye'yi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat formülüyle sağlıklı bir şekilde büyütmeye devam edeceklerini bildiren Varank, "Ekmeğimizi büyüteceğiz ki herkesin payına düşen ekmekte büyüsün. İnşallah bu yolda aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Yeter ki biz bir olalım. Beraber olalım. Hep birlikte bu gayrete destek verelim. Çalışanıyla, üreticisiyle, siyasileriyle inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşan yerel seçimlere de değinen Mustafa Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzde yerel seçimler var. İnşallah o yerel seçimleri de en güzel şekilde atlatmak, vatandaşlarımızın hak ettiği yerel yöneticilerle onları buluşturmak için bu anlayışla gayret ediyoruz. Hak ettiği hizmetleri inşallah şehirlerimizle buluşturacağız. Bu manada biz Cumhur İttifakı olarak büyük bir gayretle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın huzuruna proje adaylarımızla en güzel şekilde çıkacağız."​​​​​​​

Açılış töreninde konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ise yerli ve yabancı alım heyetlerinin İnegöl'deki fuara yoğun katılım göstereceğini ifade ederek, "Bu yılki fuarımızda 170 firma boy gösterecek. 110'dan fazla ülkeden 2 bin alım heyetinin ziyaret edeceği fuarımız, bu yıl da inşallah ikili ticari anlaşmaların önemli bir zeminini oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da "İnegöl'ümüz artık mobilyanın başkenti olmasının yanı sıra aynı zamanda Türkiye mobilya endüstrisinin de ülkemizin sektörde dünyaya açılan en önemli kapılarından bir tanesi haline geldi. Mobilya sektörümüz her yıl açıkçası yeni başarı hikayeleri yazıyor. Artık İnegöl denilince önce mobilya akla geliyor. Çünkü İnegöl mobilya sektörünün en önemli üretim, tasarım ve ihracatı yapan merkezlerinden bir tanesi durumuna geldi." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise İnegöl'ün ciddi bir potansiyele sahip olduğunu, bu potansiyelin en önemli unsurlarından birinin de mobilyacılar olduğunu ifade ederek, "Allah birlik ve beraberliğinizi bozmasın. Bereketli olsun inşallah." diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da "Bu organizasyonu düzenleyen başta MODEF yönetimimiz, Mobilyacılar Odamız ve İMOS derneğimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnegöl mobilyası ile ve diğer tüm unsurları ile yükselmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Mobilya ihracatında Türkiye ekonomisine yüzde 20'lik katkının İnegöl mobilya sektörü tarafından verildiğini belirten MODEF Yönetim Kurulu ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ise yurt dışı alım heyetleri organizasyonlarını, medya ve tanıtım organizasyonlarını çok doğru bir şekilde gerçekleştirdiklerini, 7 Ekim'e kadar 90 ülkeden misafir ağırlayacaklarını bildirdi.

Yavuz Uğurdağ, "Marka olduğumuz için bu sorumluluğun da bilincindeyiz. Yapmış olduğumuz organizasyonlar özelde İnegöl mobilya sektörüne katkı sağlasa da genelde Türkiye mobilya sektörüne katkı sağlayan organizasyonlar. Türkiye mobilya ihracatının yüzde 20'sini karşılayan şehrimiz, ekonomik büyüklük açısından 1,8 milyar dolara ulaştı. 1,4 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor ve 1 milyar dolar ihracat fazlası veriyor. Sanayicilerimize şükranlarımı sunuyorum." açıklamasında bulundu.

MODEF Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen açılışa, AK Parti ve CHP Bursa milletvekilleri, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, bazı partilerin il ve ilçe başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.