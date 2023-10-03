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        Bursa'da kahvehanede otururken tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kahvehanede otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:29
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        Bursa'da kahvehanede otururken tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kahvehanede otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Çınarönü Mahallesi Aydın Caddesi'nde bir kahvehanede arkadaşlarıyla oturan Ümit Er'e (57), bir şüpheli, çit tellerin dışından 2 el ateş ederek kaçtı.

        Er, göğsünden yaralanırken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Er, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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