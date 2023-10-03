Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kahvehanede ev sahibini öldüren şüpheli yakalandı

        Bursa'da kahvehanede bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kahvehanede ev sahibini öldüren şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da kahvehanede bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin şüpheli gözaltına alındı.

        Yıldırım ilçesinde dün Ümit Er'in (57) tabancayla öldürülmesine ilişkin aranan kiracısı Metin A. (30), polis ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Metin A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Metin A'nın, ifadesinde, ev sahibi Er ile aralarında yaklaşık 6 aydır kira bedeli anlaşmazlığı olduğunu ve bu nedenle silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

        Çınarönü Mahallesi Aydın Caddesi'nde dün bir kahvehanede arkadaşlarıyla oturan Ümit Er'e çitin dışından tabancayla iki el ateş eden Metin A. kaçmıştı. Ağır yaralanan Er, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Tesadüfen Nobel
        Tesadüfen Nobel
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        Trump yeniden mahkemede
        Trump yeniden mahkemede
        104 yaşında dünyanın en yaşlı paraşütçüsü olabilir
        104 yaşında dünyanın en yaşlı paraşütçüsü olabilir
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        Benzer Haberler

        Bursa'daki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik kuralları öğret...
        Bursa'daki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik kuralları öğret...
        Bursa'da elektrik akımına kapılan çift hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da elektrik akımına kapılan çift hastaneye kaldırıldı
        Tadilat yaparken elektrik akımına kapılan çift, ağır yaralandı
        Tadilat yaparken elektrik akımına kapılan çift, ağır yaralandı
        Kahvehanede uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Kahvehanede uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Bursa'da kahvehanede otururken tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
        Bursa'da kahvehanede otururken tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
        Erbaş: Hafızlarımızın eğitimlerini devam ettirip akademisyen olmaları bizim...
        Erbaş: Hafızlarımızın eğitimlerini devam ettirip akademisyen olmaları bizim...