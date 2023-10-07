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        Bursa'da jandarma ekipleri "Huzur ve Güven" uygulaması yaptı

        Bursa'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 09:30 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:32
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        Bursa'da jandarma ekipleri "Huzur ve Güven" uygulaması yaptı
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        Bursa'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, 127 tim bünyesinde 398 personelin katılımıyla 329 umuma açık yer ve iş yeri ile 102 noktada kontrol ve denetim yapıldı.

        Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı. 2 bin 91 araç kontrol edilirken, eksik belgeleri bulunan 12 araç trafikten menedildi, 92 araç sürücüsüne toplam 131 bin 110 lira idari para cezası uygulandı.

        Ayrıca, Siber Şube Müdürlüğünce, özendirme, müstehcenlik ve yasa dışı bahis içerikli toplam 122 internet sitesine erişim engellendi.

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