Rekonstrüksiyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi'nin tanıtım programı gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Sultanı 1. Ahmed'in emriyle 1615 yılında Cünuni Ahmed Dede tarafından kurulan, 1925 yılında yasayla kapatılan ve zaman içinde kaderine terk edilip, büyük bir bölümü yıkılan Bursa Mevlevihanesi, ayağa kaldırıldı.

Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi, "Semahane", "Türbe, Meydan-ı Şerif ve Matbah-ı Şerif" ve "Dedegan Hücreleri ve Selamlık" olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.

Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi, düzenlenen programla katılımcılara tanıtıldı.

Tanıtım programı, Üftade Tekkesi ve Camii önünden Mevlevi Alayı ile başladı. Protokolün de eşlik ettiği Mevlevi dervişleri, yürüyerek Bursa Mevlevihanesi'ne geldi.

Düzenlenen tanıtım programında konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, yüzyıllar sonra tekrar zikrullahla buluşacak olan mekanın tanıtımını yapmanın kendisi açısından büyük bir bahtiyarlık olduğunu belirtti.

Yüzyıllar sonra tekrar Bursa Mevlevihanesi'nde Sema Mukabelesinin gerçekleşecek olmasından büyük şeref duyduğunu aktaran Varank, şöyle konuştu:

"Eskiler 'Mekanın şerefi içindekilerden gelir' demişler. Aslında mühim olan bir iklim oluşturabilmek. Kültürü, medeniyeti yaşatabileceğiniz, teknolojiyi, kalkınmayı gerçekleştirebileceğiniz bir iklim oluşturabilmek. Onun için o iklimi oluştururken de mekanların gerçekten büyük önemi var. Bu manada da işte burada bir Mevlevihane'yi tekrar ihya ediyoruz. İnşallah bunun gibi 21 yıldır yaptığımız hizmetlerle bizim derdimiz Türkiye'nin yüzyılında gerçekten her anlamda medeniyet değerleriyle, kültürüyle, sanatıyla, kalkınmasıyla farklı bir Türkiye'yi oluşturabilmek. Onun için sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gayret gösteriyoruz. Büyükşehir belediye başkanımız da ondan aldığı ilhamla Bursa'ya önemli bir hizmeti bu vesileyle kazandırmış oluyor. Bu işte emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa'nın tarihi mirasına sahip çıkmanın, bunu korumanın ve geleceğe aktarmanın, asli vazifesi olduğunu ifade etti.

Tarihi Hisar bölgesindeki Bursa Mevlevihanesi'nin, asitane olarak tanımlanan büyük dergahlar arasında yer aldığını vurgulayan Aktaş, "Tekkelerin sırlanmasıyla birlikte Bursa Mevlevihanesi de 20. yüzyıldan itibaren mescit, karakol, askeri depo ve son olarak su deposu gibi farklı işlevler için kullanılmıştır. Mevlevihane binaları yıllar içinde bakımsızlıktan dolayı metruk bir hâle gelmiş, nihayetinde de zamana yenik düşerek yıkılmıştır." diye konuştu.

Mevlana Hazretleri'nin vuslatının 750'nci yıl dönümü olan 2023 yılının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından genelgeyle "Mevlânâ Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Biz buranın ruhunun da dört asır öncesindeki gibi korunarak devam etmesi için çalışacağız. Bursa Mevlevihanesi'nin yeniden inşasının bu önemli yıla denk gelmesi de tarihe not düşmek bakımından ayrıca önemli. Bursa Mevlevihanesi'nin ihyasında emeği geçen değerli isimlere, mesai arkadaşlarıma, kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 750'nci vuslat yıl dönümünde Hazreti Mevlana'yı da rahmet ve hürmetle yad ediyorum. 19 yıllık belediye başkanlığım süresince yüzlerce açılışa, güzelliğe, hizmete vesile oldum, aracı oldum, öncü olmaya çalıştım ama beni en çok etkileyen eserlerden bir tanesinin bu olduğunu ve inşallah bugünden sonra bu güzel mekanın Bursa'nın caddelerine sokaklarına dalga dalga yayılacağına yürekten inanıyorum."

Törene katılan Hz. Mevlana'nın 22'nci kuşaktan evladı Esin Çelebi Bayru ise maddi manevi çalışmaların karşılığını bulması gerektiğine değinerek, "Hz. Mevlana'nın dediği gibi 'madem ki bir ağaç diktin onu sula'. Bu gönül ve kültür mekanının amacı doğrultusunda, ehil kişilerin ellerinde kültürümüzü yaşatması ve insanımıza faydalı olması en büyük dileğimiz ve duamızdır" dedi.

Konuşmaların ardından mevlevihanenin ortaya çıkmasında emeği geçen Safiyüddin Erhan, Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Prof. Dr. Mustafa Kara, Hüsnühat ustası Hattat Hüseyin Kutlu, Konya Türk Tasavvuf Topluluğu ve Bursa Mevlevihanesi Postnişi Fahri Özçakıl, Doç. Dr. Muhammet Zinnur Kanık, Bursa Mevlevihanesi son postnişi Mehmet Şemsettin Dede'nin 4. kuşak torunu Nesibe Günalkal ve Bahri Hüda Tanrıkorur'a, protokol üyeleri tarafından günün anısına plaket ve ipek tablo hediye edildi.

Tören, sikke tekbirleme ve Mevlevi mukabelesi ile sona erdi.

Programa, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman, Refik Özen, Osman Mesten, Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.