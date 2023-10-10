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        Bursa'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 00:10 Güncelleme: 10.10.2023 - 00:10
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        Bursa'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Çakırca Mahallesi'nde, Osman Köroğlu (59) idaresindeki 16 BEK 228 plakalı minibüs ile karşı istikametten gelen Umar Mahmood yönetimindeki 34 HIB 979 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücülerle minibüste yolcu olarak bulunan Kadriye (61) ve Semra Dalgıç (37) ile diğer araçtaki Aadil Raza Mahmood (30) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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