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        MHP Genişletilmiş Bursa Bölge İstişare Toplantısı, 14 Ekim'de yapılacak

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, "2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu" temasıyla başlayan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hazırlık çalışmalarının ilki, İl Başkanlığının ev sahipliğinde 7 ilden teşkilatların katılımıyla Bursa'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:56 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:56
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        MHP Genişletilmiş Bursa Bölge İstişare Toplantısı, 14 Ekim'de yapılacak
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, "2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu" temasıyla başlayan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hazırlık çalışmalarının ilki, İl Başkanlığının ev sahipliğinde 7 ilden teşkilatların katılımıyla Bursa'da yapılacak.

        MHP Bursa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, MHP Genişletilmiş Bursa Bölge İstişare Toplantısı, Genel Sekreter ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın divan başkanlığında 14 Ekim Cumartesi günü kentteki bir otelde gerçekleştirilecek.

        Toplantıya, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Bursa bölge milletvekilleri, bölge Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, belde, ilçe ve il başkanları, belde, ilçe ve il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu başkan ve üyeleri, ilçe ve il çalışma grupları, belde, ilçe ve il belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri katılacak.

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