Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da otomobilin çarptığı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinden geçen hemşire yaptı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da otomobilin çarptığı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinden geçen hemşire yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Bursa-Yalova kara yolunun Süpürgelik mevkisinde Bursa yönüne seyreden Metin Canpolat (53) idaresindeki 35 AHG 889 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran 63 N 1916 plakalı kamyonete çarptı.

        Kazada, çarpmanın şiddetiyle kamyonetin altına giren araçta sıkışan sürücü Canpolat ile kamyonetin dışında bulunan ve otomobilin çarpmasıyla bariyerlerin dışına savrulan diğer sürücü Hamza Ayaz (29) yaralandı.

        Canpolat, çevredekilerce sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Ayaz'a ise olay yerinden geçen hemşire Emine Ata ilk müdahaleyi yaptı. Ata, Ayaz'ın bacağındaki kanamayı durdurarak sağlık ekipleri gelinceye kadar başından ayrılmadı.

        Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar
        "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! Aileleri yüzük takmıştı! Flaş gelişme!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! Aileleri yüzük takmıştı! Flaş gelişme!
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur

        Benzer Haberler

        Kebapçıya giren hırsız para bulamadı, tezgahtaki cep telefonunu çaldı
        Kebapçıya giren hırsız para bulamadı, tezgahtaki cep telefonunu çaldı
        Bursa'da iki kişinin öldüğü uçak kazasına hava şartları kötüleşince pilotun...
        Bursa'da iki kişinin öldüğü uçak kazasına hava şartları kötüleşince pilotun...
        DOSYA HABER/ANTİK KENTLER - Batı Anadolu'daki arkeolojik kazılar binlerce y...
        DOSYA HABER/ANTİK KENTLER - Batı Anadolu'daki arkeolojik kazılar binlerce y...
        Öldürdüğü babasının cesedi bulununca, gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
        Öldürdüğü babasının cesedi bulununca, gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
        Kamyonetiyle ters yöne giren sürücü, sokak kedisini ezip yoluna devam etti
        Kamyonetiyle ters yöne giren sürücü, sokak kedisini ezip yoluna devam etti
        Bursa'da kamyonetin sahipsiz kediyi ezmesini güvenlik kamerası görüntüledi
        Bursa'da kamyonetin sahipsiz kediyi ezmesini güvenlik kamerası görüntüledi