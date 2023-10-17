Bursa'da otomobilin çarptığı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinden geçen hemşire yaptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa-Yalova kara yolunun Süpürgelik mevkisinde Bursa yönüne seyreden Metin Canpolat (53) idaresindeki 35 AHG 889 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran 63 N 1916 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, çarpmanın şiddetiyle kamyonetin altına giren araçta sıkışan sürücü Canpolat ile kamyonetin dışında bulunan ve otomobilin çarpmasıyla bariyerlerin dışına savrulan diğer sürücü Hamza Ayaz (29) yaralandı.

Canpolat, çevredekilerce sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Ayaz'a ise olay yerinden geçen hemşire Emine Ata ilk müdahaleyi yaptı. Ata, Ayaz'ın bacağındaki kanamayı durdurarak sağlık ekipleri gelinceye kadar başından ayrılmadı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.