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        Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan Bursa'da konuştu:

        Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla indirim kampanyası başlattıklarını belirterek "Tüm odalarımıza, esnaf odalarımıza yazılarımızı yolladık. İndirim kampanyasına katılım yapan firmalar bizlere dönüş yapıyor. Onları Ticaret Bakanlığımızın internet sayfasında açtığımız linkte yayınlıyoruz. Şu anda çığ gibi talep geliyor ve indirim kampanyasına katılımlar var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 23:34 Güncelleme: 20.10.2023 - 23:34
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        Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan Bursa'da konuştu:
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        Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla indirim kampanyası başlattıklarını belirterek "Tüm odalarımıza, esnaf odalarımıza yazılarımızı yolladık. İndirim kampanyasına katılım yapan firmalar bizlere dönüş yapıyor. Onları Ticaret Bakanlığımızın internet sayfasında açtığımız linkte yayınlıyoruz. Şu anda çığ gibi talep geliyor ve indirim kampanyasına katılımlar var." dedi.

        Gürcan, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) öncülüğünde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle herkesin yüreğinde bir sızı olduğunu söyledi.

        İsrail'in sebep olduğu yıkımın bir an önce durdurulması için uluslararası kamuoyunun acilen harekete geçmesini arzuladıklarını belirten Gürcan hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

        Gürcan 2 milyon 225 bin esnaf ve sanatkarın ülkenin ekonomik ve sosyal hayatının en önemli kesimlerinden olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

        "Ahilik teşkilatının temelinin atıldığı Selçuklu döneminden günümüze kadar esnaf ve sanatkarımız devleti ve milletiyle el ele, omuz omuza, gönül gönüle ortaya çıkan, tüm tehlike ve zorlukların üstesinden gelinmesinde büyük katkılar sağlamıştır. Bu manada esnaf ve sanatkarımızı, ülkemizin birlik ve beraberliğinin gönüllü neferleri olarak görüyoruz. Göreve geldiğimiz 2002'den bu yana esnaf ve sanatkar camiasına ayrı bir önem verdik. Sizleri hep ailemiz olarak gördük. Karşımıza çıkan tüm zorluklarda, tüm sorunlu süreçlerde sizlerle birlikte olduk, yanınızda olduk."

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Bakanlık olarak bir indirim kampanyası başlattıklarının altını çizen Gürcan şöyle devam etti:

        "Tüm odalarımıza, esnaf odalarımıza yazılarımızı yolladık. İndirim kampanyasına katılan firmalar bizlere dönüş yapıyor. Onları Ticaret Bakanlığımızın internet sayfasında açtığımız linkte yayınlıyoruz. Şu anda çığ gibi talep geliyor ve indirim kampanyasına katılımlar var. 'Cumhuriyet'imizin 100. yılında halkımızın ve devletimizin yanındayız.' sloganıyla başlatmış olduğumuz bu kampanyayı Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odamızda olduğu gibi Türkiye'mizin tüm esnaf ve sanatkar odalarının da indirim kampanyasına desteklerini bekliyoruz. Onların bize bu süreçte vermiş oldukları destekler çok önemli. İnşallah bu enflasyonla mücadele sürecini tüm sanayicimizle, tüm tüccarımızla ve tüm esnafımızla beraber iyi bir şekilde geçireceğimize inanıyorum."

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de böyle bir etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek "Biz cumhuriyeti, özgürlüğü, hürriyeti kolay elde eden bir millet değiliz. Çok zor şartlarda, çok çetin şartlarda bu imkanlara kavuşmuş bulunuyoruz. Onun için cumhuriyetimizin kıymetini bilelim." diye konuştu.

        Programda Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ve BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit de katılımcılara hitap etti.

        Etkinlik, kılıç-kalkan ve mehteran takımının gösterisiyle sona erdi.

        Öte yandan Gürcan, program öncesinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'ni de ziyaret ederek şube başkanı Alparslan Şenocak ve üyelerle görüştü.

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