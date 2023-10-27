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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasından "100. Yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konseri

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "100. Yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konseri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 00:36 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:36
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasından "100. Yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konseri
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) "100. Yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konseri düzenledi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Naci Özgüç yönetti.

        Gecede solistler Yunus Emre, Kıvanç Fındıklı, Oğuzhan Açıkgöz, İrfan Yılmaz, Atakan Turaç, Durmuş Ali Öztürk ve Erberk Eryılmaz aynı sahneyi paylaştı.

        Konserde Aşık Veysel'in sevilen ve unutulmayan eserleri, solistler ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.

        Gecenin sonunda, solistlerin ve orkestranın performansı, sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

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