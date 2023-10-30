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        Konyalı vatandaşlar, kültür gezisi kapsamında Bursa'nın tarihi mekanlarını gezdi

        Konya Büyükşehir Belediyesince, belediye meclis üyeleri, gazeteciler ve vatandaşlardan oluşan heyet, kültür gezisi kapsamında Bursa'yı gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 17:16 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:16
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        Konyalı vatandaşlar, kültür gezisi kapsamında Bursa'nın tarihi mekanlarını gezdi
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        Konya Büyükşehir Belediyesince, belediye meclis üyeleri, gazeteciler ve vatandaşlardan oluşan heyet, kültür gezisi kapsamında Bursa'yı gezdi.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve beraberindeki belediye meclis üyeleri, gazeteciler ile vatandaşlardan oluşan heyet, Yüksel Hızlı Tren (YHT) ile Bursa'ya geldi.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gezi esnasında yaptığı açıklamada, "Selçuklu'nun torunları, Osmanlı'nın izinde" mottosuyla bu kültür gezisini düzenlediklerini belirtti.

        Altay, sabah erken saatte hemşerilerini hızlı tren garından aldıklarını ve hızlı trenle Bozüyük'e geldiklerini oradan ise otobüslerle Bursa'ya intikal ettiklerini aktardı.

        Bursa'nın, Osmanlı mirası kadim şehir olduğunu kaydeden Altay, "Bursa'da bizim tarihi anlamda görmemiz gereken pek çok kültürel zenginlik ve eserlerimiz var. Osmanlı padişahlarının burada mezarları var, türbeleri var. Bunları bir güne sığdırabildiğimiz kadarıyla yoğun bir program yaptık." dedi.

        Kültür gezisindeki ilk duraklarının Cumalıkızık Köyü olduğunu ifade eden Altay, şöyle konuştu:

        "Cumalıkızık köyünden sonra Panorama Fetih Müzesi'ni ziyaret ettik, daha sonra Yeşil Külliye'ye sonrasında Emir Sultan, Orhangazi, Osmangazi türbelerini ziyaret ettik. Tophanede saat kulesini ve son olarak da Bursa'nın vazgeçilmezi olan Ulu Cami'yi ziyaret edeceğiz. Bu kültür turlarıyla birlikte aslında vatandaşlarımız, hemşerilerimiz, ülkemizi, yurdumuzu şehirlerimizi de tanımış oluyorlar. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Daha önce Bursa'ya hiç gelmemiş, belki Konya dışına hiç çıkmamış olan vatandaşlarımız, hemşerilerimiz bu turlar sayesinde özellikle de hızlı tren imkanından yararlanarak Konya dışına çıkıyor ve bizim tarihi, kültürel mekanlarımızı görmüş oluyorlar."

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