BUSADER'den Samandağ'da yapılacak okul yararına konser Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) tarafından Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapılacak ilkokul yararına Bursa'da düzenlenen konserde Fahir Atakoğlu sahne aldı.

Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) tarafından Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapılacak ilkokul yararına Bursa'da düzenlenen konserde Fahir Atakoğlu sahne aldı.

BUSADER tarafından organize edilen ve Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılının da kutlandığı gecede, piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu sahne aldı.

Atakoğlu, "Sır", "Bir Bulut Olsam", "Alaturka" ve "Dargın Değilim" gibi eserleri orkestrası eşliğinde seslendirdi.

Konser sonunda Bursalı sanatseverler Fahir Atakoğlu ve orkestrasını uzun süre alkışladı.

Geceden elde edilen gelirin Hatay'da inşa edilen Samandağ BUSADER İlkokulu yararına kullanılacağı belirtildi.