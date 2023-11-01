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        Bursa'da kanserojen içeren atıklardan yapılan giysilerle defile düzenlendi

        Bursa Kanser Derneğince (BUKANDER) meme kanseri farkındalığına katkı sağlamak için düzenlenen defilede, kanserojen etkisi bulunan atık maddelerden yapılan giysiler tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 09:27 Güncelleme: 01.11.2023 - 09:27
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        Bursa'da kanserojen içeren atıklardan yapılan giysilerle defile düzenlendi
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        Bursa Kanser Derneğince (BUKANDER) meme kanseri farkındalığına katkı sağlamak için düzenlenen defilede, kanserojen etkisi bulunan atık maddelerden yapılan giysiler tanıtıldı.

        Kentteki bir alışveriş merkezindeki farkındalık defilesinde, kanserojen maddeler ve geri dönüşüm malzemelerinden üretilen 8 kostüme yer verildi.

        Sigara paketleri, lateks eldiven, çöp poşeti, plastik ve kağıt çatal kaşık ile tabaklardan tasarlanan elbiseler, kanser hastası kadınlar ve yakınları tarafından sergilendi.

        Dernek Başkanı Aysun Arslan, yaptığı açıklamada, kanser hastalığının toplum için büyük bir yara olduğunu söyledi.

        Kanserde erken tanının önemine dikkati çeken Arslan, "Kanser hastalığı, toplumumuzun gerçekten büyük bir vebası. Hayatımızda birçok insanın hikayesine nispeten şahitlik edebiliyoruz. Taramalarımızın, kontrollerimizin yapılması çok kıymetli. Bizlerin üzerine düşen sosyal sorumluluk projelerimizde de halkı taramalara davet edebilmek. Onların hayatında bir kişiye dahi dokunabiliyorsak çok kıymetli." diye konuştu.

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