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        İnegöl'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üzerine faaliyet gösteren iş yerinin çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 09:12 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:22
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        İnegöl'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya üzerine faaliyet gösteren iş yerinin çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Mahmudiye Mahallesi 1. Mobilya Sokak'taki 3 katlı mobilya mağazasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen ve çatı katında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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