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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 22:39 Güncelleme: 05.11.2023 - 22:39
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Kerem Yılmaz

        TOFAŞ: Özgür Cengiz 5, Homesley 16, Obrien 16, Wiley 18, Maye 3, Tevfik Akdamar, Prewitt 11, Batın Tuna, Tolga Geçim 13, Ege Demir 4

        Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 4, Hayes 25, Biberoviç 10, Calathes 4, Madar 7, Motley 22, Şehmus Hazer 8, Melih Mahmutoğlu 6, Sestina 9

        1. Periyot: 19-30

        Devre: 42-53

        3. Periyot: 70-74

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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