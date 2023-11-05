Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:TOFAŞ

Hakemler:Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Kerem Yılmaz

TOFAŞ: Özgür Cengiz 5, Homesley 16, Obrien 16, Wiley 18, Maye 3, Tevfik Akdamar, Prewitt 11, Batın Tuna, Tolga Geçim 13, Ege Demir 4

Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 4, Hayes 25, Biberoviç 10, Calathes 4, Madar 7, Motley 22, Şehmus Hazer 8, Melih Mahmutoğlu 6, Sestina 9

1. Periyot: 19-30

Devre: 42-53

3. Periyot: 70-74

BURSA

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