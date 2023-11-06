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        Bursa'da lodos nedeniyle ağaç ve elektrik direği araçların üzerine devrildi

        Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle ağaç ve elektrik direği 2 aracın üzerine devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 06.11.2023 - 09:38
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        Bursa'da lodos nedeniyle ağaç ve elektrik direği araçların üzerine devrildi
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        Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle ağaç ve elektrik direği 2 aracın üzerine devrildi.

        Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran lodos dolayısıyla Osmangazi ilçesi İbrahim Paşa Mahallesi'nde devrilen bir ağaç ve bir elektrik direği park halindeki 2 otomobilin üstüne düştü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç parçaları, ağaçlar ve elektrik direği bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Olayda 2 otomobilde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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