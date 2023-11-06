Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        HEPAD gönüllüleri ile Nilüfer Arama Kurtarma Ekipleri sokak hayvanlarının kulübelerinde tadilat yaptı

        Bursa'da, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) üyeleri ve Nilüfer Arama Kurtarma Ekipleri kış öncesi sahipsiz sokak hayvanlarının kulübelerini onardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        HEPAD gönüllüleri ile Nilüfer Arama Kurtarma Ekipleri sokak hayvanlarının kulübelerinde tadilat yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) üyeleri ve Nilüfer Arama Kurtarma Ekipleri kış öncesi sahipsiz sokak hayvanlarının kulübelerini onardı.

        Nilüfer Arama kurtarma ekibi ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) gönüllüleri, farklı kırsal bölgelerde hasar gören 30'a yakın kulübede tadilat, onarım ve bakım çalışması yaptı.

        HEPAD Başkanı Emre Demir, etkinlikle ilgili açıklamasında, kış öncesi terkedilmiş ve kırsalda yaşamaya bırakılmış hayvanlar için her sene aynı etkinliği yaptıklarını belirtti.

        Terkedilen sokak hayvanlarının kulübelerini onardıklarını belirten Demir, "Tüm kulübelerimiz onarıldı kırsal içinde hazırlık yapıldı bu anlamda gerçekten çok mutluyuz . Kırsalda yaşamak zorunda bırakılan dostlarımızın bizlere her zaman ihtiyacı var. Bizler onlara sağladığımız imkanlar doğrultusunda onlar hayatta kalabiliyorlar." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!
        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da lodos; aydınlatma direği ile ağaç, 2 aracın üzerine devrildi
        Bursa'da lodos; aydınlatma direği ile ağaç, 2 aracın üzerine devrildi
        Mudanyalı doğaseverler Kocayayla'da doğa yürüyüşü düzenledi
        Mudanyalı doğaseverler Kocayayla'da doğa yürüyüşü düzenledi
        Bursa'da lodos nedeniyle ağaç ve elektrik direği araçların üzerine devrildi
        Bursa'da lodos nedeniyle ağaç ve elektrik direği araçların üzerine devrildi
        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
        Bursa'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı
        Bursa'da silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı
        Evinde tabancayla vurulan Öznur ağır yaralandı; kocası ile kayınbiraderleri...
        Evinde tabancayla vurulan Öznur ağır yaralandı; kocası ile kayınbiraderleri...