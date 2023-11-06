HEPAD gönüllüleri ile Nilüfer Arama Kurtarma Ekipleri sokak hayvanlarının kulübelerinde tadilat yaptı Bursa'da, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) üyeleri ve Nilüfer Arama Kurtarma Ekipleri kış öncesi sahipsiz sokak hayvanlarının kulübelerini onardı.

Bursa'da, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) üyeleri ve Nilüfer Arama Kurtarma Ekipleri kış öncesi sahipsiz sokak hayvanlarının kulübelerini onardı.

Nilüfer Arama kurtarma ekibi ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) gönüllüleri, farklı kırsal bölgelerde hasar gören 30'a yakın kulübede tadilat, onarım ve bakım çalışması yaptı.

HEPAD Başkanı Emre Demir, etkinlikle ilgili açıklamasında, kış öncesi terkedilmiş ve kırsalda yaşamaya bırakılmış hayvanlar için her sene aynı etkinliği yaptıklarını belirtti.

Terkedilen sokak hayvanlarının kulübelerini onardıklarını belirten Demir, "Tüm kulübelerimiz onarıldı kırsal içinde hazırlık yapıldı bu anlamda gerçekten çok mutluyuz . Kırsalda yaşamak zorunda bırakılan dostlarımızın bizlere her zaman ihtiyacı var. Bizler onlara sağladığımız imkanlar doğrultusunda onlar hayatta kalabiliyorlar." ifadesini kullandı.