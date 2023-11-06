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        Bursa Şehir Hastanesine "Dijital Hastane" ünvanı

        Bursa Şehir Hastanesi, ABD merkezli Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda aldığı HIMSS seviye 6 belgesiyle "Dijital Hastane" ünvanı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:19 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:37
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        Bursa Şehir Hastanesine "Dijital Hastane" ünvanı
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        Bursa Şehir Hastanesi, ABD merkezli Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda aldığı HIMSS seviye 6 belgesiyle "Dijital Hastane" ünvanı elde etti.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerinin kalite, güvenlik ve maliyet etkinliğini iyileştirme yönünde dünya çapında seviyelendirme kuruluşu olan ABD merkezli HIMSS tarafından yapılan değerlendirmede Bursa Şehir Hastanesi, HIMSS seviye 6 belgesini almaya hak kazanan ilk şehir hastanesi oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Dursun Topal, özellikle tıbbi cihazların entegrasyonunun yapılmasıyla beraber bilgiye hızlı ulaşma ve bilgi güvenliğini sağlama noktasında önemli adımlar attıklarını belirtti.

        Entegrasyon ile sağlık kayıtlarının daha güvenilir şekilde depolandığını aktaran Topal, "Bu da performans izlememize ve bu konudaki değerlendirmemizi daha rahat yapmamıza neden oluyor. Ayrıca tıbbi ve idari hataları en aza indirmemize sebep oluyor. Sağlıkta nicelik ve nitelik olarak daha iyi bir noktaya ulaşmamızı sağlıyor." ifadesini kullandı.

        Dünyada ciddi bir iletişim ağına sahip HIMSS'in, Bursa Şehir Hastanesini yerinde değerlendirdiğini anlatan Topal, şunları kaydetti:

        "HIMSS dünyada bilgi teknolojisi ve sağlık yönetim sistemlerinin en iyi şekilde kullanımını hedefliyor. Bu bağlamda kalite, güvenlik ve maliyet etkinliğini iyileştirme yönünde seviyelendirme yapıyor. Yeni kriterlere göre HIMSS seviye 6 belgesini almaya hak kazanan ilk şehir hastanesi olduk. Bu anlamda gururluyuz. Bu süreçte desteğini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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