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        Bursa'da polisten kaçan şüpheli kaza yaptığı aracı bırakıp yaya olarak uzaklaştı

        Bursa'da polisten kaçan şüpheli Balıkesir'den çaldığı servis aracıyla iki otomobile çarptı, aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 04:01 Güncelleme: 08.11.2023 - 04:01
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        Bursa'da polisten kaçan şüpheli kaza yaptığı aracı bırakıp yaya olarak uzaklaştı
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        Bursa'da polisten kaçan şüpheli Balıkesir'den çaldığı servis aracıyla iki otomobile çarptı, aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinden çalıntı ihbarı bulunan 10 S 10212 plakalı servis aracının Bursa'nın Nilüfer ilçesinde olduğu tespit edildi.

        Ekipleri Görükle Mahallesi'nde fark eden ve "dur" ihtarına uymayan şüpheli, araçla kaçmaya başladı.

        Yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından Dumlupınar Mahallesi Martı Sokak'ta park halindeki 2 otomobile ve kaldırımdaki çöp kutularına çarpan şüpheli, aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

        Çevrede yapılan aramalarda şüpheliye ulaşılamazken servis aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Öte yandan aracın içerisinde boş içki şişeleri bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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