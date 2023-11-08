Bursa'da polisten kaçan şüpheli kaza yaptığı aracı bırakıp yaya olarak uzaklaştı

Bursa'da polisten kaçan şüpheli Balıkesir'den çaldığı servis aracıyla iki otomobile çarptı, aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden çalıntı ihbarı bulunan 10 S 10212 plakalı servis aracının Bursa'nın Nilüfer ilçesinde olduğu tespit edildi.

Ekipleri Görükle Mahallesi'nde fark eden ve "dur" ihtarına uymayan şüpheli, araçla kaçmaya başladı.

Yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından Dumlupınar Mahallesi Martı Sokak'ta park halindeki 2 otomobile ve kaldırımdaki çöp kutularına çarpan şüpheli, aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

Çevrede yapılan aramalarda şüpheliye ulaşılamazken servis aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan aracın içerisinde boş içki şişeleri bulundu.

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