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        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 22:25 Güncelleme: 08.11.2023 - 22:25
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamasında şüphelendiği bir ticari taksiyi durdurdu. Takside yapılan aramada 100 gram esrar, 75 gram metamfetamin, 10 gram Afyon sakızı ve aparat ele geçirildi.

        Takside yolcu konumunda bulunan ve 9 ayrı suçtan aranma kaydı olan S.U. ile yanındaki iki şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Ekipler, Derbent yolundaki bir barakada yaptığı aramada ise 300 gram esrar ve bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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