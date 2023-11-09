Bursa'da çıkan yangında baraka yanarak yıkıldı Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yunuseli Mahallesi Ümit Sokak üzerinde bulunan barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm barakayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için baraka yanında bulunan evlerde oturanları evlerden tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle baraka yıkılarak yangın söndürüldü.

Barakada önceki gün ekmek yapıldığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddia edildi.