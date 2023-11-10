Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde önce ağaca ardından hafif raylı sistem hattı Bursaray'ın duvarına çarpıp takla atan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 07:50 Güncelleme: 10.11.2023 - 07:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde önce ağaca ardından hafif raylı sistem hattı Bursaray'ın duvarına çarpıp takla atan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        Eyüp Cıtalcı'nın kullandığı 16 AYT 359 plakalı otomobil, Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi İhsaniye metro istasyonu mevkiinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp önce ağaca ardından hafif raylı sistem hattı Bursaray'ın duvarına çarparak takla atıp sürüklendi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen araç, alt geçit duvarına çarparak durdu.

        Kazanın şiddetiyle kimliği belirlenemeyen kadın araçtan fırlayıp sürüklenirken, sürücü Cıtalcı, Sühe El Cesim ve kimliği belirlenemeyen bir kişi daha araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçtan fırlayan ve kimliği belirlenemeyen kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.

        Yaralılardan birisi sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmeyerek olay yerinden kaçarken diğer 2 yolcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaçan şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

        Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede, tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi bulundu.

        Öte yandan kaza nedeniyle cadde yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Araç parçalarının yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Beni hatırlayınız!"
        "Beni hatırlayınız!"
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Gündüz doğuda, gece batıda sağanak
        Gündüz doğuda, gece batıda sağanak
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Avrupa serisi de sona erdi
        Avrupa serisi de sona erdi
        Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti
        Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti
        Kayıp iş insanının otomobili bulundu
        Kayıp iş insanının otomobili bulundu
        Fenerbahçe Bulgaristan'da kayıp!
        Fenerbahçe Bulgaristan'da kayıp!
        Karaman'da 4 ay arayla yine can aldı!
        Karaman'da 4 ay arayla yine can aldı!
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        "Tükenmişlik sendromu"
        "Tükenmişlik sendromu"

        Benzer Haberler

        Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk, 5 yaralı
        Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk, 5 yaralı
        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaraland...
        Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaraland...
        Bursa'da 900 polisin katıldığı operasyonda aranan 121 kişi yakalandı
        Bursa'da 900 polisin katıldığı operasyonda aranan 121 kişi yakalandı
        Göremedikleri fotoğrafları, hazırlanan kitapla dokunarak anlamaya çalıştıla...
        Göremedikleri fotoğrafları, hazırlanan kitapla dokunarak anlamaya çalıştıla...
        Nilüfer´in sultanları avantajı kaptı
        Nilüfer´in sultanları avantajı kaptı
        Bursa'da eş zamanlı operasyon; 121 gözaltı
        Bursa'da eş zamanlı operasyon; 121 gözaltı