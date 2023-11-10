Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te törenlerle anıldı.

Bursa'da, Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende Vali Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile siyasi partilerin temsilcileri anıta çelenk bıraktı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi.

Kentte adeta hayatın durduğu 2 dakikalık saygı duruşu sırasında vatandaşlar bulundukları yerlerde anmaya katıldı.

- Eskişehir

Valilik Meydanı'ndaki törene, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda, Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku dinlendi.

- Balıkesir

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Anıta çelenklerin sunumunun ardından saat 09.05'yi gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Bu sırada araçlarından inen vatandaşlar da kornalarını çalarak eşlik etti.

- Çanakkale

Çanakkale Valiliği önünde gerçekleştirilen törende Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk Anıtı'nın yanında meşaleler yakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi.

Etkinlikte, siyasi partilerin başkanları, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

- Kütahya

Zafer Meydanı'nda düzenlenen törende, Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Alim Işık, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kentte saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

- Yalova

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sonrası, Kent Müzesi'nde Atatürk'ün fotoğraflarının da yer aldığı "Yas Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Program, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle sona erdi.

- Bilecik

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Şefik Aygöl ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Türk bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi.

Daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi tarafından hazırlanan programda, şiirlerin okunması, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisinin ardından "Son yolculuk" konulu sinevizyon gösterisi ve Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle sona erdi.