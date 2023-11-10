AK Parti'de Belediye Başkanlığı ve İl Genel Meclisi üyelikleri için adaylık süreci başladı AK Parti'de Belediye Başkanlığı ve İl Genel Meclisi üyelikleri için adaylık süreci başladı.

AK Parti'de Belediye Başkanlığı ve İl Genel Meclisi üyelikleri için adaylık süreci başladı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 17 ilçe başkanı ve yönetimleri ile il binasında toplantı gerçekleştirdi.

Gürkan, toplantıda yaptığı açıklamada, il ve ilçe belediye başkanlıkları için aday adaylık başvurularının 9-17 Kasım, Belediye ve İl Genel Meclisi üyelikleri için 9 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

Başvurunun "www.akparti.org.tr" internet adresinden alınacağını belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"Bu yıl adaylık başvurusu yapanlardan aidat alınmayacak. Bunun yerine Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 50 bin, il belediye başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanları için de 20 bin lira bağış alınacak. Toplanan bağışlar, tüm dünyanın gözleri önünde hunharca katledilen, soykırıma varan saldırılara maruz kalan Gazzeli kardeşlerimize AFAD aracılığıyla ulaştırılacak."

Gürkan, başvuruların, hafta sonlarında da kabul edileceğinden, teşkilat binalarının açık ve müracaatları almaya hazır tutulacağını bildirdi.

Aday adaylığı başvuru yerleri ve başvuru şekline ilişkin de bilgi veren Gürkan, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak Genel Merkeze veya Genel Merkeze iletilmek üzere il başkanlıklarına, ilçe belediye başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak il başkanlıklarına veya il başkanlıklarına iletilmek üzere ilçe başkanlıklarına yapılacak. Belediye meclis üyelikleri için aday adaylığı başvuruları ise, bizzat yazılı olarak ilçe başkanlıklarına yapılacak. Adaylık ön başvurusu, başvuru.akparti.org.tr adresinde bulunan ilgili seçim türüne ait formların E-Başvuru yöntemiyle doldurularak istenen eklerle birlikte sisteme aktarılması suretiyle gerçekleştirilecektir. Ön başvuruyu kendi imkanlarıyla yapamayanlar, ilgili teşkilat birimine bizzat başvurarak yapabilirler. Başvurunun kesinleşmesi için aday adayları, bizzat ilgili teşkilat birimine giderek sistemde doldurduğu formun çıktısını imzalayacaklardır. Aksi halde başvurular kabul edilmeyecek."

Belediye Başkanlığı ve meclis üyelikleri için yapılacak başvurulardan aidat alınmayacağını, onun yerine başvuru sahiplerinden bağış talep edileceğini aktaran Gürkan, "Bu seçim döneminde Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylarından 50 bin lira, İlçe Belediye Başkan aday adaylarından 20 bin lira, Belediye Meclis Üyeliği aday adaylarından 10 bin lira bağış alınacak. Kadın ve 18-30 yaş arası gençlerden belirlenen miktarların 1/2'si, engelli adaylardan da 1/4'ü oranında bağış alınacak. Sağlık Kurulu raporunda engel oranı yüzde 40 ve üzeri engelliler de bu imkandan istifade edebilecek. Bunun için engelliliklerine dair sağlık kurulu raporu veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen engelli kimlik kartı suretini ibraz etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gürkan, parti adaylarının tespiti ve sıralamasında merkez yoklaması usulünün uygulanacağını, ayrıca, adaylık için istifası gereken kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday adayı olacakların, emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık Cuma günü saat 17.00'ye kadar vermeleri gerektiğini vurguladı.