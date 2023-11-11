Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 6 sefer iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 06:31 Güncelleme: 11.11.2023 - 06:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında 6 sefer iptal edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım
        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım
        Doktorların imzasıyla vurgun!
        Doktorların imzasıyla vurgun!
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Katliamların durdurulması için acil müdahale çağrısı
        Katliamların durdurulması için acil müdahale çağrısı
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Bakan Koca'dan yurt dışına doktor göçü ve SMA açıklaması
        Bakan Koca'dan yurt dışına doktor göçü ve SMA açıklaması
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ölümü gören ihracatçı sıtmaya razı oldu
        Ölümü gören ihracatçı sıtmaya razı oldu
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Bayram amcanın katili borçlusu çıktı!
        Bayram amcanın katili borçlusu çıktı!
        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        "Gazze krizini çözmenin anahtarı Türkiye"
        "Gazze krizini çözmenin anahtarı Türkiye"

        Benzer Haberler

        BURSA ORHANGAZİ TÜNELİNDEKİ ÇALIŞMA, İSTANBUL İSTİKAMETİNDE UZUN ARAÇ KUYRU...
        BURSA ORHANGAZİ TÜNELİNDEKİ ÇALIŞMA, İSTANBUL İSTİKAMETİNDE UZUN ARAÇ KUYRU...
        Bursa Orhangazi Tünelindeki çalışma, İstanbul istikametinde uzun araç kuyru...
        Bursa Orhangazi Tünelindeki çalışma, İstanbul istikametinde uzun araç kuyru...
        'Uyuyan Arsalar' operasyonu; kayıp isimler üzerine sahte senet düzenleyip k...
        'Uyuyan Arsalar' operasyonu; kayıp isimler üzerine sahte senet düzenleyip k...
        Takla atan otomobilden fırlayan çocuk öldü; sağlık ekiplerine saldıran yara...
        Takla atan otomobilden fırlayan çocuk öldü; sağlık ekiplerine saldıran yara...
        AK Parti'de Belediye Başkanlığı ve İl Genel Meclisi üyelikleri için adaylık...
        AK Parti'de Belediye Başkanlığı ve İl Genel Meclisi üyelikleri için adaylık...
        Bursa'da Karapınar Kentsel Dönüşüm Alanı'nın temeli atıldı
        Bursa'da Karapınar Kentsel Dönüşüm Alanı'nın temeli atıldı