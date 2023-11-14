Bursa'da köpeğin saldırısına uğrayan inşaat işçisi ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan inşaat işçisi ağır yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda, bölgede bir inşaatta çalışan Abdullah Maral, markete gittiği sırada bölgede bulunan bir hurdacının sahibi olduğu iddia edilen köpeğin saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Maral, saldırgan köpekten kurtulduktan sonra bir vatandaşın aracıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Maral'ın, daha sonra Bursa’da bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.