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        Bursa'da köpeğin saldırısına uğrayan inşaat işçisi ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan inşaat işçisi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:01 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:24
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        Bursa'da köpeğin saldırısına uğrayan inşaat işçisi ağır yaralandı
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        Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan inşaat işçisi ağır yaralandı.

        Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda, bölgede bir inşaatta çalışan Abdullah Maral, markete gittiği sırada bölgede bulunan bir hurdacının sahibi olduğu iddia edilen köpeğin saldırısına uğradı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Maral, saldırgan köpekten kurtulduktan sonra bir vatandaşın aracıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan Maral'ın, daha sonra Bursa’da bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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