Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası

Salon:CengizGöllü

Hakemler: Fikrat Akhundov (Azerbaycan), Erini Moula (Yunanistan)

Nilüfer Belediyespor: Yordanova, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Gicquel, Milenko, Deniz Uyanık, Lila Şengün (Eylül Akarçeşme, Nazlı Eda Kafkas, Merve Nur Öztürk)

Marina Kastela : Roso, Tomasevic, Zdilar, Vukasoviç, Zdılar (Tereza, Terze, Kalister, Dolongo, Matıjasevic)

Setler: 25-16, 25-15, 25-15

Süre: 65 dakika (19, 23, 23)

BURSA

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