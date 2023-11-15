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        Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 22:12 Güncelleme: 15.11.2023 - 22:12
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        Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası
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        Salon:CengizGöllü

        Hakemler: Fikrat Akhundov (Azerbaycan), Erini Moula (Yunanistan)

        Nilüfer Belediyespor: Yordanova, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Gicquel, Milenko, Deniz Uyanık, Lila Şengün (Eylül Akarçeşme, Nazlı Eda Kafkas, Merve Nur Öztürk)

        Marina Kastela : Roso, Tomasevic, Zdilar, Vukasoviç, Zdılar (Tereza, Terze, Kalister, Dolongo, Matıjasevic)

        Setler: 25-16, 25-15, 25-15

        Süre: 65 dakika (19, 23, 23)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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