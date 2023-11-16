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        Bursa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 00:42 Güncelleme: 16.11.2023 - 00:46
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        Bursa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        İsmail Okumuş (58) idaresindeki 16 LY 761 plakalı panelvan minibüs, Akharem Kavşağında karşı yönden gelen Niyazi Çan'ın (34) kullandığı 16 ATP 948 plakalı otomobille çarpıştı. Aynı istikamette seyreden Ahmet Doğan'in (38) idaresindeki 16 ADK plakalı otomobil de diğer araçlara çarptı.

        Kazada otomobillerde bulunan Ayşegül Çan (34), Gülseren Çan (59) ve Oya Doğan (37) yaralandı.

        3 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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