Devlet Korosunda yıllarca çaldığı klasik kemençenin yapımında da usta oldu SALİHA NUR KÖKSAL - Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Devlet Klasik Türk Müziği Korosunda yaklaşık 32 yıl klasik kemençe çalan Ümit Takma, 23 yıldır da bu müzik aletinin imalatını gerçekleştiriyor.

SALİHA NUR KÖKSAL - Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Devlet Klasik Türk Müziği Korosunda yaklaşık 32 yıl klasik kemençe çalan Ümit Takma, 23 yıldır da bu müzik aletinin imalatını gerçekleştiriyor.

Gençliğinde bir aile dostunun tavsiyesi üzerine kemençeye yönelen Takma, kendi çabalarıyla bu müzik aletini çalmayı başardı.

Kendini bu alanda geliştirmek isteyen Takma, sınavları kazanarak 1991'de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosunda göreve başladı.

Yaklaşık 3 yıl burada kaldıktan sonra Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosuna tayin olan Takma, çaldığı klasik kemençenin yapımı için de kolları sıvadı.

Takma, kendi çabaları sonucu yapımını da öğrendiği kemençeyi 23 yıldır üreterek sanat camiasının hizmetine sunuyor.

Önce evde üretim yapan daha sonra da atölye açan Takma'nın sipariş üzerine ürettiği klasik kemençeler, yurt içi ve yurt dışında beğeni topluyor.

Ümit Takma (66), AA muhabirine, çalmaya ve üretmeye ömrünü adadığı klasik kemençeyle 15 yaşında tanıştığını söyledi.

O zamanlar bu müzik aletiyle ilgili çok fazla kişinin de bilgi sahibi olmadığını dile getiren Takma, tanıdığı Ankara Radyosu'nda çalışan İhsan Özgen’e bir mektup gönderdiğini anlattı.

Takma, klasik kemençeyi öğrenmek için iğneyle kuyu kazdığını belirterek, "İhsan Özgen’e mektubumda kemençe aldığımı ama çalmasını bilmediğimi yazdım. O zaman da ulaşım çok zor. Mesela Kütahya'dan Ankara'ya gitmek için evvela Eskişehir'e gideceksiniz, Eskişehir'den sonra Ankara'ya gideceksiniz. 'Çık gel' bana dedi. Çıktım gittim, kapısını çaldım böyle gözleri uykulu şekilde açtı. 'Gel bakalım' dedi. Çay verdiler, kahvaltı verdiler. 15 dakika kemençe gösterdi bana. Bütün gördüğüm bu 15 dakika. Kemençenin bir tane teli yoktu üstelik. Böyle başladık kemençeye." ifadesini kullandı.

- "Yaptığım kemençelere İstanbul'dan çok talep oluyor"

O günlerden sonra elinin müzik aletine iyice alıştığını ve sınavları kazanarak Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosunda sanatını icra etmeye başladığını vurgulayan Takma, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 3 sene Diyarbakır'da çalıştıktan sonra Bursa'ya tayinimi istedim. Yaklaşık 30 sene Bursa'da devlet korosu sanatçısı olarak görev yaptıktan sonra 2022'de yaş haddinden emekli oldum. 2000'den bu yana yani 23 yıldan beri klasik kemençe üretimi yapıyorum. Ayrıca, İnci Çayırlı, Alaeddin Yavaşça, Kani Karaca başta olmak üzere pek çok hatırı sayılır sanatçının arkasında çalmak nasip oldu."

Takma, klasik kemençenin küçük gibi gözükse de üretiminin oldukça zor olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Klasik kemençe önce 6 santim kalınlığında, 45 santim uzunluğunda 16 santim eninde tahtanın elde edilmesiyle başlıyor. Kendi kalıplarımıza göre şablonunu çizip, ağacın kabasını elde ediyoruz. Ondan sonra içerisini oymakla başlıyoruz. Önce tekne, sonra kapağını dizayn ediyoruz. Kapağı da belirli bir şablonu var. Deliklerini de kesiyoruz. Belli bir kalınlığa gelince tıklatmak suretiyle ikisi arasındaki farkını gideriyoruz. Burguları takıyoruz. En son aşamada da telleri takıyoruz. Bunun telleri de malum bağırsaklar, biraz zor bulunuyor ama çok güzel sesi var."

Klasik kemençe üreterek kendisini zinde tuttuğunu vurgulayan Takma, ayrıca bir klasik kemençeyi 15 günde tamamladığını söyledi.

Takma, üretimi sipariş üzerine yaptığını anlatarak, "Yaptığım kemençelere İstanbul'dan çok talep oluyor. Onun yanı sıra Almanya'ya gönderdim. Memleketimizin değişik yerlerine yolladım. Şu anda emekli olduğum için kemençe yapmaktan daha fazla zevk alıyorum. Çünkü zaten çalma şansım kalmadı ama ikisi de çok güzel." diye konuştu.

Kemençenin kapak kısmında servi, sedir ve katran ağacı kullandığını ifade eden Takma, tekne kısmında ise dut, akça ağaç, kiraz, karaağaç, kara ardıç, porsuk ve çınar gibi ağaçlar kullandığını sözlerine ekledi.