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        Bursa'da bir otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

        Orhangazi-İznik Karayolu Yeniköy yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:39
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        Bursa'da bir otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı
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        Orhangazi-İznik Karayolu Yeniköy yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaza Orhangazi-İznik kara yolu, Yeniköy yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hakan Ö. (33) idaresindeki 16 AUE 008 plakalı otomobil İznik istikametinden, Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken, Yeniköy kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı.

        Yol dışında yaklaşık 60 metre sürüklenen otomobil takla atarak ters döndü.

        Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde bulunan sürücüyü yaralı olarak araçtan çıkardı.

        İlk müdahalesi burada yapılan otomobil sürücüsü Hakan Ö. Ambulansla Orhangazi Devlet hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

        Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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