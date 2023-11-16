Bursa'da eski eşinin yüzüne tiner atıp bıçaklamakla suçlanan kadının yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Bursa'da, eski eşinin yüzüne tiner atarak bıçakla yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan kadının yargılanmasına devam edildi.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ülkü A. (39), eski eşi Refik A. (50) ve taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, eşe karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, "hakaret" suçundan ise 2 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

Ülkü A. savunmasında, bir önceki celsede söylediklerini tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Boşandıktan sonra ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Y. (20) ve Refik A'dan olan kızı P.A.A. (3) ile yaşamaya başlayan Ülkü A, 17 Mayıs'ta tartıştığı eski kayınpederi H.A'yı darbettiği iddiasıyla ev hapsine çarptırılmıştı.

Ülkü A, 5 Ağustos'ta kızları P.A.A'yı almaya gelen Refik A'yı yüzüne tiner atıp ardından bıçaklamıştı.

Yaralanan Refik A. özel bir hastanede tedavi altına alınmış, ev hapsindeki Ülkü A. ise tutuklanmıştı.

Velayeti annesinde olan P.A.A. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.