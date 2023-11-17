BBDSO "Rachmaninov Piyano Konçertoları Serisi" konserini düzenledi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Rachmaninov Piyano Konçertoları Serisi" konseri verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) şef Naci Özgüç'ün yönettiği konserde piyanist Kandemir Basmacıoğlu, Özgür Ünaldı, Gökhan Aybulus, Cem Babacan ve Başar Can Kıvrak aynı sahneyi paylaştı.

Gecede, Sergei Rachmaninov'un "Piyano Konçertoları 1-3", "Piyano Konçertoları 4-2" ve "Paganini'nin Bir Teması Üzerine Rapsodi" gibi eserler seslendirildi.