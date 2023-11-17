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        Bursa'da elektrikli araç sektörünü buluşturan fuar ilgi görüyor

        Bursa'da kapılarını açan Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri Ekipman ve Donanımları Fuarı (Go Green Türkiye 2023) ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:59
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        Bursa'da elektrikli araç sektörünü buluşturan fuar ilgi görüyor
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        Bursa'da kapılarını açan Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri Ekipman ve Donanımları Fuarı (Go Green Türkiye 2023) ilgi görüyor.

        Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde Tarsus Fuarcılık ve No On Fuarcılık tarafından, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneğinin (TEHAD) destekleriyle düzenlenen fuarda, 120 katılımcı marka, 8 bin metrekare sergileme alanında elektrikli araç dünyasının inovatif ürünlerini ve yeni teknolojilerini vitrine çıkardı.

        Fuarda, otomobil, motosiklet, bisiklet, skuter, golf arabaları ve iş makineleri gibi birbirinden farklı elektrikli araç modellerinin yanı sıra akıllı ve hızlı şarj çözümleri, pil ve pil teknolojisi yönetim sistemleri, akıllı şebeke çözümleri, sertifikasyon, test ve ölçüm hizmetleri ile satış sonrası bakım ve onarım hizmetleri gibi sektöre dair öne çıkan ürünler sergileniyor.

        Go Green Türkiye 2023'ü fuarın ilk günü yurt içi ve yurt dışından 1500'ün üzerinde kişi ziyaret etti.

        Fuar, elektrikli araç dünyasının hem bugününe hem de geleceğine ilham olacak bir dizi panel ve konferansa da ev sahipliği yapıyor. Her biri alanında uzman konuşmacıların elektrikli araçlarla ilgili deneyimlerini paylaştığı oturumları, fuara gelenler ücretsiz olarak takip edebiliyor.

        Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, katılımcı markaların, en yeni modellerini bu fuarda sergilediğini belirterek, "Yoğun ziyaretçi ilgisi oldu. Gözlemlediğimiz kadarıyla katılımcılar da ziyaretçiler de fuardan oldukça memnun. Bu organizasyonu, sektörün kalbi Bursa'da gerçekleştiriyor olmak bizim açımızdan da gurur verici." ifadesini kullandı.

        Fuar, 18 Kasım Cumartesi akşamına kadar gezilebilecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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