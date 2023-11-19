Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Bursa'da, Uludağ'ın eteklerindeki mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar, araçlar ve evlerin çatıları karla kaplandı.

Kent merkezinde iki gündür zaman zaman gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı İnkaya, Yiğitali, Süleymaniye ve Hüseyinalan mahallelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yağan kar, binaların çatıları ve araçların üzerinde örtü oluşturdu.

Tarihi İnkaya Çınarına gelen bazı vatandaşlar da kar manzarasının fotoğrafını çekti.

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