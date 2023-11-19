ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:TOFAŞ

Hakemler:Batuhan Söylemezoğlu, Burak Aktaş, Mustafa Gürhan Sosyal

Bursa Uludağ Basketbol: Williams 15, Tuba Poyraz 24, Eda Şahin 5, Fluker 10, Baptiste 15, İpek Garip, Miray Balotu, Coulibaly 2, Efsun Çelik

Emlak Konut: Sehernaz Çidal 11, Smith 10, Gizem Başaran 4, Wiese 19, Jakobsone 20, Horvat 13, Zeynep Sinem Çelik 2, Gizem Mürüvet Uca 9, Ceren Akpınar, Zeynep Şevval Gül 3, Eda Balkan, Berfin Sertoğlu

1. Periyot: 22-21

Devre: 35-52

3. Periyot: 53-70

BURSA

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