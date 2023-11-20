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        Bursa'da "Zeytin, Zeytinyağı ve Yan Ürünler: Önemi ve Geleceği Çalıştayı" düzenlendi

        Bursa'da Gıda Sektörü Anadolu Teknoloji Platformu Projesi (INNOFOOD) kapsamında, TUBİTAK Marmara Araştırmaları Merkezi Türkiye Gıda İnavosyonu Platformu öncülüğünde, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Avrupa Birliği 2020 PhenolAc Twin projesi işbirliğiyle düzenlenen TÜGİP (Türkiye Gıda İnovasyon Platformu) Zeytin, Zeytinyağı ve Yan Ürünler: Önemi ve Geleceği Çalıştayı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:21 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:36
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        Bursa'da "Zeytin, Zeytinyağı ve Yan Ürünler: Önemi ve Geleceği Çalıştayı" düzenlendi
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        Bursa'da Gıda Sektörü Anadolu Teknoloji Platformu Projesi (INNOFOOD) kapsamında, TUBİTAK Marmara Araştırmaları Merkezi Türkiye Gıda İnavosyonu Platformu öncülüğünde, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Avrupa Birliği 2020 PhenolAc Twin projesi işbirliğiyle düzenlenen TÜGİP (Türkiye Gıda İnovasyon Platformu) Zeytin, Zeytinyağı ve Yan Ürünler: Önemi ve Geleceği Çalıştayı başladı.

        Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı Finansal Yönetim Birimi Koordinatörü Özlem Sever, bağlı bulunduğu bakanlıktaki Avrupa Birliği fonlamalarıyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

        Avrupa Birliği'nin 2007 yılından itibaren aday ülkelere sağlamış olduğu yardımları farklı bir anlayışla yeniden yapılandırdığını belirten Sever, "Bu yapılandırmanın temel amacı da aday ülkeleri, üye ülkelerdeki yapısal fonlara yakınlaştırmaktır." dedi.

        Bu yeni programın adının "Katılım öncesi mali yardım aracı" (İPA) olduğunu aktaran Sever, İPA fonlarının 5 ayrı bileşenden oluştuğunu ve 5 ayrı başlık altında aday ülkelere bu fonlarla ilgili yardımlar yapıldığını ifade etti.

        Bugünkü çalıştayın desteklendiği projenin İPA 2 dönemine ait bir proje olduğunu kaydeden Sever, "INNOFOOD bizim İPA 2 kapsamında desteklediğimiz en yüksek bütçeli projelerimizden bir tanesi. Projemizi yakın zamanda tamamlamayı öngörüyoruz. Öncelikle burada da bu vesileyle bakanlığımız adına bu projede emeği geçen faydalanıcı kuruluşlarımıza, yüklenici kuruluşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Zeytincilik Araştırma Enstitüsünde görevli Dr. Nurcan Uluçay ise "Dünyada ve Türkiye'de zeytincilik sektörü" isimli sunumunu gerçekleştirdi.

        Uluçay, yaptığı sunumda zeytinin üretim, tüketim ve ticaret verilerini katılımcılarla paylaştı.

        Zeytin ve biyoçeşitlilik konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalara değinen Uluçay, zeytinin dünya üzerinde yayılmasını sınırlandıran en önemli faktörün iklim olduğunu vurguladı.

        Melezleme ile çeşitliliği arttırdıklarını vurgulayan Uluçay, "1995'li yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda kurumumuzda yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 683 adet melez ferdimiz de gözlem altına alınmış durumda. Bunların özellikleri değerlendiriliyor ve ümitvar olan tipler, çeşit tescili için bir sonraki aşamaya geçiyor." diye konuştu.

        Çalıştay, akademisyenler ile kamu kurum ve özel sektör temsilcilerinin katılım sağladığı paneller ile devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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