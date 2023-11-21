Bursa'da "Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Projesi" bilgilendirme toplantısı yapıldı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde yürütülen "Çocuk İşçiliği Programı" kapsamında Bursa'da "Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Projesi"yle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde yürütülen "Çocuk İşçiliği Programı" kapsamında Bursa'da "Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Projesi"yle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, mesleki eğitimi ve çıraklık sistemini çok önemsediklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile farklı projelerde çalışıp okullara destek verildiğini aktaran Bilgit, esnafın dijitalleşme konusunda rekabet gücünü artırmak için BESOB Dijital Gelişim Ofisi'ni kurduklarını anlattı.

Ofiste üniversite öğrencisi gençleri dönemsel olarak istihdam ettiklerini bildiren Bilgit, "Esnafı dolaşıp dijital dönüşüme destek veriyorlar. Destek alan esnafımız, işlerini geliştirmeye başladı. Aralarından işini büyütüp yeni şube açanlar var. Ben de bir esnaf olarak her gün yeni bir şey öğrenip kendimizi geliştirmek gerektiğini düşünüyorum. İş kıyafeti yaptığım işletmemde de bunun çok faydasını gördüm." dedi.

TESK Avrupa Birliği Dış İlişkiler Müdürü Fuat Elvan da 2017 yılından bu yana UNİCEF'le "Çocuk Hakları ve İş İlkeleri" programının 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini ifade etti.