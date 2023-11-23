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        Uludağ'da devirdikleri çöp konteynerlerindeki yiyeceklerle beslenen ayılar kamerada

        Bursa'da, Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde yiyecek aramak için çöp konteynerlerini karıştıran ayılar görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:56 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:56
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        Uludağ'da devirdikleri çöp konteynerlerindeki yiyeceklerle beslenen ayılar kamerada
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        Bursa'da, Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde yiyecek aramak için çöp konteynerlerini karıştıran ayılar görüntülendi.

        Sarıalan'da bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, biri yavru 4 ayı yer aldı.

        Kayıtlarda, ayıların gece çöp konteynerlerini devirerek buldukları yiyeceklerle beslendikleri görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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