Uludağ'da devirdikleri çöp konteynerlerindeki yiyeceklerle beslenen ayılar kamerada

Bursa'da, Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde yiyecek aramak için çöp konteynerlerini karıştıran ayılar görüntülendi.

Sarıalan'da bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, biri yavru 4 ayı yer aldı.

Kayıtlarda, ayıların gece çöp konteynerlerini devirerek buldukları yiyeceklerle beslendikleri görülüyor.

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