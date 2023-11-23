Bursa'da aynı daireleri farklı kişilere sattıkları öne sürülen 2 sanığın yargılanması sürdü Bursa'da satışını yaptıkları konutları vatandaşlara teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye sattıkları iddia edilen bir inşaat firması sahibi Emin A. ile dairelerin satışını yapan Ahmet D'nin yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da satışını yaptıkları konutları vatandaşlara teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye sattıkları iddia edilen bir inşaat firması sahibi Emin A. ile dairelerin satışını yapan Ahmet D'nin yargılanmasına devam edildi.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet D. ve Emin A'nın yanı sıra tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı.

Ahmet D, şirketinin iflasını talep edeceğini, buna ilişkin süreci yürüttüğünü söyledi.

Şirketi mali sıkıntıda olduğu için hesabında çeklerinin tutarı kadar para olmadığına işaret eden sanık, "Şirketin durumuyla ilgili diğer sanığın bilgisi yoktur. Ticari bağlantılarımız nedeniyle diğer sanıkla arkadaşlığımız söz konusudur." dedi.

Ahmet D, mağdurların zararını karşılamak için çabalarının sürdüğünü aktardı.

Diğer sanıkla 2015 yılından bu yana ticaret yaptıklarını belirten Emin A. ise bu süre zarfında verdiği malın karşılığını aldığını dile getirdi.

Ahmet D'ye ait şirketin durumunu bilmediğini ileri süren sanık, "Ben 2 bin 400 tane konut yaptım. Yurt dışında da işlerim vardır. Yaklaşık 1 milyar lira para ve itibarımı kaybettim. Mağdurların ödemelerini ben yapıyorum. Başka kişi hesabından gidiyorsa bile ona parayı ben veriyorum." diye konuştu.

Yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle bu projelerinin devam edemediğini aktaran Emin A, asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia etti.

Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Nilüfer ilçesinde 2021 yılında bir inşaat firmasından daire almak için sözleşme yapan 6 kişi, daireler teslim edilmediği ve farklı kişilere satıldığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu. İnşaat firması sahibi Emin A. ve dairelerin satışını yapan Ahmet D. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 60 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Sanıklar hakkında 32 müştekinin şikayeti üzerine aynı suçtan 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava da sürüyor.