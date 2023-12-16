Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nda 11 oyuncuyla yollar ayrıldı

Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından Nilüfer Belediyespor, 11 oyuncusunun sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Ali Karadut, Savaş Beyhan, Egemen Çakır, Mehmet Ali Karadurmuş, Muhammed Yaşar, Veysel Topdemir, Gökhan Şanlı, Sarp Seymen, Emre Engin, Oleksandr Tıukın ve Doğukan Keser'le yolların ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Ligimizin kalan maçlarına adı geçmeyen sporcularımızla, ara dönemde yapacağımız transferlerle ve altyapıdan yetişen sporcularımızla devam edeceğiz. Tüm taraftarlarımızı takımlarına destek olmaya davet ediyoruz." denildi.

Nilüfer Belediyespor, Erkekler Süper Lig'inde 2023-2024 sezonu ilk devresini 10 maçta 10 puanla 5. sırada tamamladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.