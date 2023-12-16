Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nda 11 oyuncuyla yollar ayrıldı

        Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından Nilüfer Belediyespor, 11 oyuncusunun sözleşmesini tek taraflı feshetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 10:18 Güncelleme: 16.12.2023 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nda 11 oyuncuyla yollar ayrıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından Nilüfer Belediyespor, 11 oyuncusunun sözleşmesini tek taraflı feshetti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Ali Karadut, Savaş Beyhan, Egemen Çakır, Mehmet Ali Karadurmuş, Muhammed Yaşar, Veysel Topdemir, Gökhan Şanlı, Sarp Seymen, Emre Engin, Oleksandr Tıukın ve Doğukan Keser'le yolların ayrıldığı duyuruldu.

        Açıklamada, "Ligimizin kalan maçlarına adı geçmeyen sporcularımızla, ara dönemde yapacağımız transferlerle ve altyapıdan yetişen sporcularımızla devam edeceğiz. Tüm taraftarlarımızı takımlarına destek olmaya davet ediyoruz." denildi.

        Nilüfer Belediyespor, Erkekler Süper Lig'inde 2023-2024 sezonu ilk devresini 10 maçta 10 puanla 5. sırada tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        O anlar kamerada! Taksi durağına yaylım ateşi!
        O anlar kamerada! Taksi durağına yaylım ateşi!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı, kalp sağlığına dikkat!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı, kalp sağlığına dikkat!
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Polis önce dijital albüm oluşturdu! Dövmesinden yakalandı!
        Polis önce dijital albüm oluşturdu! Dövmesinden yakalandı!
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Metroyu kurtarma operasyonu
        Metroyu kurtarma operasyonu
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Putin'in 'Tüm Karadeniz Rus' sözlerine tepki
        Putin'in 'Tüm Karadeniz Rus' sözlerine tepki
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        BURSA'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI
        BURSA'DA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI
         Bursa'da, kontrolden çıkan otomobil metronun duvarına çarptı
         Bursa'da, kontrolden çıkan otomobil metronun duvarına çarptı
        BURSA'DA, KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL METRONUN DUVARINA ÇARPTI
        BURSA'DA, KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL METRONUN DUVARINA ÇARPTI
        Bursa'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı
        Bursa'da kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı
        Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        7 METREDEN NİLÜFER ÇAYI'NA UÇAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI
        7 METREDEN NİLÜFER ÇAYI'NA UÇAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI