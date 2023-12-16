O anlar kamerada! Mecidiyeköy'de taksi durağına yaylım ateşi! İstanbul Şişli'de, seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğundaki bir kişi, Mecidiyeköy'deki bir taksi durağına ve park halindeki otomobile ateş açtı. Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.12.2023 - 09:51 Güncelleme: 16.12.2023 - 09:52 facebook

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