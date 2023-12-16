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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! Mecidiyeköy'de taksi durağına yaylım ateşi!

        O anlar kamerada! Mecidiyeköy'de taksi durağına yaylım ateşi!

        İstanbul Şişli'de, seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğundaki bir kişi, Mecidiyeköy'deki bir taksi durağına ve park halindeki otomobile ateş açtı. Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 09:51 Güncelleme: 16.12.2023 - 09:52
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        O anlar kamerada! Taksi durağına yaylım ateşi!
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        İstanbul'da olay, Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy Gülbahar Mahallesi'nde yaşandı. Perşembe günü saat 17.50 sıralarında bir taksi durağının önünde meydana geldi.

        TAKSİ DURAĞI VE OTOMOBİLE ATEŞ AÇTI

        DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğunda oturan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle taksi durağına ve park halindeki otomobile ateş etti.

        VELİLER ÇOCUKLARINI OKULDAN ALIYORDU

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        Taksi durağının hemen yanında bir ilkokul olmasına ve velilerin çocuklarını okuldan aldığı sırada olayın yaşanmasına karşın şans eseri saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

        OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

        Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin yolcu koltuğunda oturan kişinin tabancayla otomobile ve taksi durağına doğru ateş ettiği görülüyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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